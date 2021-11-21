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اتفاقية تعاون بين أمانة المدينة المنورة ومعهد إدارة المشاريع بالمملكة

اتفاقية تعاون بين أمانة المدينة المنورة ومعهد إدارة المشاريع بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1071218
محررو المناطق

أبرمت أمانة منطقة المدينة المنورة، اتفاقية تعاون مع فرع معهد إدارة المشاريع السعودية PMI -KSA لدعم وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجهتين بشكلٍ فعّال, وتوحيد الجهود لتحسين بيئة إدارة المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة على مستوى منطقة المدينة المنورة.

وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في بناء القدرات والكفاءات في مجال إدارة المشاريع لدى منسوبي الأمانة, ونقل المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصّصة, وكذلك تنظيم اللقاءات ذات الاهتمام المشترك في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتطوير واعتماد آلية إدارة المشاريع التي تشرف عليها الأمانة, وتحسين وتطوير الأنشطة لرفع مستوى الوعي في إدارة تلك المشروعات التنموية, بما يسهم في خلق بيئة تكاملية تساعد على تطوير مهنة إدارة المشاريع بالأمانة, تحقيقاً لمستهدفات تحسين جودة الحياة لسكان وزائري المدينة المنورة.

وتأتي اتفاقية التعاون بين الأمانة والمعهد في إطار دعم وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين بشكلٍ فعّال، وتوحيداً للجهود المشتركة, بما ينعكس إيجاباً على الصعيدين المهني والاقتصادي والاجتماعي, وتحقيق الأهداف الإستراتيجية في منظومة العمل البلدي على مستوى المنطقة.

 

 

 

 

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