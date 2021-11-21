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“واتس آب” يطرح ميزة جديدة للمستخدمين كانت حصرية لـ “فيسبوك”

“واتس آب” يطرح ميزة جديدة للمستخدمين كانت حصرية لـ “فيسبوك”
http://almnatiq.net/?p=1071220
المناطق- وكالات:

تعتزم إدارة تطبيق واتس آب، طرح ميزة جديدة للمستخدمين، كانت في السابق حصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفقا لما ذكره موقع “جي إس إم آرينا” نقلا عن مصادر مطلعة، داخل إدارة التطبيق.

وأوضحت المصادر، أن “واتس آب” يعمل على تحديث جديد يمنح المستخدمين إمكانية رد الفعل على الرسائل والتعليقات بطريقة مشابهة لما هو مستخدم في فيسبوك.

لكن في المقابل، كشفت المصادر أن تلك الميزة ستكون حصرية لفترة لمستخدمي تطبيق واتس آب على نظام تشغيل “أندرويد” فقط، على أن توفر لباقي الإصدارات في وقت لاحق.

وبحس موقع “جي إس إم آرينا” ، ستمكّن “واتساب” -من خلال تلك الميزة- المستخدمين من استخدام ردود الفعل المختلفة على الرسائل التي تصل لهم مثل الإعجاب أو الغضب أو مختلف الرموز التعبيرية الأخرى.

وذكر الموقع، المهتم بالشؤون التقنية، أنه يجري حاليًا اختبار تلك الميزة على نسخة “واتساب بيتا”؛ على أن يتم تزويدها بالإصدار العام من واتساب خلال الفترة المقبلة.

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