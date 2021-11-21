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الأرصاد: أمطار رعدية على ‏منطقة حائل حتى التاسعة مساءً

الأرصاد: أمطار رعدية على ‏منطقة حائل حتى التاسعة مساءً
http://almnatiq.net/?p=1071230
محررو المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد تكون أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في ‏مدى الرؤية على منطقة حائل تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأفاد المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة ‏التاسعة مساءً.‏

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 22-44 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة10-30كساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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