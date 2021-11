“صلاح” يفاجئ طلاب مدرسة مصرية.. وتلميذ يوجه له سؤالا غير متوقع (فيديو)

محررو المناطق

قابل نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، طلاب مدرسة مصرية من خلال زيارة افتراضية عبر الإنترنت.

وظهر في مقطع فيديو نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أستاذ الفصل الدراسي وهو يطرح سؤالا على تلامذته حول معرفة المفاجأة التي قام بتحضيرها لهم، ليقوم بالتواصل عبر الإنترنت مع النجم المصري.

وبحسب الفيديو فقد ظهرت علامات الدهشة على وجوه الطلاب، وقاموا بطرح أسئلة على النجم المصري.

وضم الفصل الدراسي طلابا من سوريا واليمن، حيث وجهت له طالبة يمنية سؤالا حول الشيء الذي يحبه بعد كرة القدم، ليجيبها قائلا: “أن أحب عائلتي قبل الكرة”.

وطرح أحد الطلبة سؤالا حول وجهته المقبلة بعد ناديه ليفربول، فأجاب، قائلا: “هل عملت بالصحافة؟ لا أعرف حاليا، أركز في الوقت الراهن مع الفريق ومع المنتخب من أجل مبارايات كأس العالم”.

ووجّه صلاح نصيحة للطلاب بالاهتمام بالتعليم لأنه سيصنع فريقا له في المستقبل.

