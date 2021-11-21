احدث الأخبار

“صلاح” يفاجئ طلاب مدرسة مصرية.. وتلميذ يوجه له سؤالا غير متوقع (فيديو)
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُشارك في اللقاء الكشفي العربي الآسيوي للمفوضين الدوليين
محليات
 الأرصاد: أمطار رعدية على ‏منطقة حائل حتى التاسعة مساءً
أبرز المواد
 هل يعالج معجون الأسنان الحروق؟.. “الصحة الخليجي” يوضح
أبرز المواد
 “واتس آب” يطرح ميزة جديدة للمستخدمين كانت حصرية لـ “فيسبوك”
أبرز المواد
 استشاري جلدية يكشف أسباب الإصابة بالبهاق (فيديو)
أبرز المواد
 11 شهرا على التوالي.. المملكة تحتفظ بصدارتها لمورّدي النفط إلى الصين
أبرز المواد
 أسعار الذهب تشهد تراجعا طفيفا اليوم بالمملكة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تكشف موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور
أبرز المواد
 هطول أمطار رعدية على محافظة أملج (فيديو)
أبرز المواد
 تؤدي إلى الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية بهذه الطريقة (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على محافظة القريات
أبرز المواد
“صلاح” يفاجئ طلاب مدرسة مصرية.. وتلميذ يوجه له سؤالا غير متوقع (فيديو)

“صلاح” يفاجئ طلاب مدرسة مصرية.. وتلميذ يوجه له سؤالا غير متوقع (فيديو)

أبرز المواد
جمعية الكشافة تُشارك في اللقاء الكشفي العربي الآسيوي للمفوضين الدوليين

جمعية الكشافة تُشارك في اللقاء الكشفي العربي الآسيوي للمفوضين الدوليين

محليات
الأرصاد: أمطار رعدية على ‏منطقة حائل حتى التاسعة مساءً

الأرصاد: أمطار رعدية على ‏منطقة حائل حتى التاسعة مساءً

أبرز المواد
هل يعالج معجون الأسنان الحروق؟.. “الصحة الخليجي” يوضح

هل يعالج معجون الأسنان الحروق؟.. “الصحة الخليجي” يوضح

أبرز المواد

“صلاح” يفاجئ طلاب مدرسة مصرية.. وتلميذ يوجه له سؤالا غير متوقع (فيديو)

“صلاح” يفاجئ طلاب مدرسة مصرية.. وتلميذ يوجه له سؤالا غير متوقع (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071240
محررو المناطق

قابل نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، طلاب مدرسة مصرية من خلال زيارة افتراضية عبر الإنترنت.

وظهر في مقطع فيديو نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أستاذ الفصل الدراسي وهو يطرح سؤالا على تلامذته حول معرفة المفاجأة التي قام بتحضيرها لهم، ليقوم بالتواصل عبر الإنترنت مع النجم المصري.

وبحسب الفيديو فقد ظهرت علامات الدهشة على وجوه الطلاب، وقاموا بطرح أسئلة على النجم المصري.

وضم الفصل الدراسي طلابا من سوريا واليمن، حيث وجهت له طالبة يمنية سؤالا حول الشيء الذي يحبه بعد كرة القدم، ليجيبها قائلا: “أن أحب عائلتي قبل الكرة”.

وطرح أحد الطلبة سؤالا حول وجهته المقبلة بعد ناديه ليفربول، فأجاب، قائلا: “هل عملت بالصحافة؟ لا أعرف حاليا، أركز في الوقت الراهن مع الفريق ومع المنتخب من أجل مبارايات كأس العالم”.

ووجّه صلاح نصيحة للطلاب بالاهتمام بالتعليم لأنه سيصنع فريقا له في المستقبل.

Advertisements

روابط ذات صلة

للرفق بالحيوان.. صلاح يطرح قميصه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد

للرفق بالحيوان.. صلاح يطرح قميصه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد
أكثر من مليون طالبٍ وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول في الرياض

أكثر من مليون طالبٍ وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول في الرياض
“الاتحاد السعودي لكرة القدم” ينفي إرساله مقترح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب

“الاتحاد السعودي لكرة القدم” ينفي إرساله مقترح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*