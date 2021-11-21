إدارة “تعليم الجوف” تحتفي باليوم العالمي للطفل

المناطق - الرياض:

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة رياض الأطفال باليوم العالمي للطفل والذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام، بهدف توعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات وسلوكيات الأطفال، وإعدادهم لبناء شخصية أكثر تفاعلاً واستدامة مع تطورات المستقبل.

وأكد المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أثناء استقباله وترحيبه لعدد من طلاب مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، بضرورة تفعيل هذا اليوم باستذكار أهمية حقوق الطفل، وإشراك المجتمع بالأنشطة والفعاليات لتساهم في تحسين البيئة المحيطة به.

واعتبر نصوص المواثيق الدولية فيما يخص الطفل هي حقوق أساسية يجب أن تمنح للطفل في الحق بالتعليم، الحق في الحياة، الحرص على مصلحة الطفل وتقديمها على أي مصلحة أخرى، وتفعيل دور الطفل بالمشاركة وتعزيز الحوار والمساوة وعدم التميز، وحمايته من العنف والإهمال.

كما استقبلت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع عدداً من طلاب مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وقالت: “من المهم أكثر من أي وقت آخر الاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم ومنحهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم تجاه ولاة الأمر الذين جعلوهم في أولويات اهتمامهم ورعايتهم باعتبارهم “المستقبل القادم”.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال نسيم الضميري أنه تم إعداد العديد من الفعاليات للاحتفاء باليوم العالمي للطفل، والتي انطلقت بتوعية المجتمع بأهمية حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء والعنف، وإقامة عدة لقاءات على مستوى مكاتب التعليم تنفذه مختصات بالطفولة المبكرة.