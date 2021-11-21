الكلية التقنية بعرعر للبنين تفتح باب القبول لدرجة الدبلوم

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أعلنت كلية التقنية للبنين بمدينة عرعر، عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام الجاري، اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 25 4 1443هـ للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد العلمية.

وأوضحت الكلية أن التخصصات المتاحة في الكلية، تتمثل في قسم التقنية الإدارية محاسبة وإدارة مكتبية، وقسم تقنية الحاسب شبكات ودعم فني، وقسم تقنية السيارات، وقسم تقنية الإلكترونيات صناعية وتحكم.

وأشارت إلى أن القبول سيكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد ( قبولي ) http://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ، لافتة أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS.