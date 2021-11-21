“العشوائية والسوق السوداء” تسيطران على بيع تذاكر نهائي آسيا.. وغضب جماهير الهلال

محررو المناطق:

سيطر سوء التنظيم على عملية بيع تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، التي تجمع بين الهلال وبوهانج الكوري، على ملعب الملك فهد الدولي، إذ اتسمت بالعشوائية كما كانت السوق السوق حاضرة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، السبت، طرحت إدارة الهلال، تذاكر مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا، وحددت أسعارها بـ 6500 ريال للمنصة الذهبية، و3500 ريال للفضية، و700 ريال لدرجة البريميوم “المستحدثة”.

فيما ستباع تذاكر واجهة الملعب بـ 200 ريال، في حين يأتي سعر تذاكر الدرجة الموحدة والعائلات بـ 65 ريالا.

وشهدت أجواء بيع التذاكر عدم تنظيم فضلا عن مضاعفة أسعارها في السوق السوداء وذلك بعد دقائق من طرحها لمن لهم الأولوية، كما شهدت مواقع البيع أون لاين تواجدها.

في المقابل، سادت حالة من الغضب بين صفوف الجماهير الذين عبروا عن استيائهم من عملية بيع التذاكر، وقال أحد المستخدمين يدعى صالح الحربي: “خافوا الله في جمهوركم يعني بس القوة الزرقاء لها الأحقية بالحجز دون باقي الجماهير!”.

وأضاف حساب أخر يدعى “k.m”: “لو ألقى أحد ثقة اشتريت منه تذكرة لكن للأسف تجارب الناس في السوق السوداء تخوف شكلها براد شاهي ونشوفها في التلفزيون بس محتار شاي بالنعناع ولا حبق”.

لو القى احد ثقة اشتريت منه تذكرة لكن للاسف تجارب الناس في السوق السوداء تخوف

شكلها براد شاهي ونشوفها في التلفزيون بس محتار شاي بالنعناع ولا حبق #نهائي_دوري_أبطال_آسيا #الهلال_بوهانج

#تذاكر_الهلال — k_m (@k_m_a_888) November 21, 2021

فيما استنكر حساب يدعى عبدالله، ممن يشتري التذكرة ويريد بيعها في السوق السوداء، قائلا: “الله لايوفق كل من يشتري التذاكر ونيته يبيعها، ماتبي تحضر لاتشتري الله لا يرزقك يارب”.

كما انتقد حساب يدعى “عبد المجيد” إدارة الهلال، قائلا”: “الإدارة للأسف ماحطت في بالها أن الناس تعيش بنهاية الشهر وحالتهم المادية ليست مثالية، وأغلب جمهورنا طلاب جامعات ويعيشون أيام اختبارات نهائية، وفوق هذا كله الإدارة خلت تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا بأسعار عالية، يعني منظر الحضور الجماهيري الضعيف في مباراة أوراوا عام ٢٠١٧ بيتكرر”.

ادارة الهلال للاسف ماحطت في بالها ان الناس تعيش بنهاية الشهر وحالتهم المادية ليست مثالية.

واغلب جمهورنا طلاب جامعات ويعيشون ايام اختبارات نهائيه.

وفوق هذا كله الادارةخلت تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا بأسعار عالية.

يعني منظر الحضور الجماهيري الضعيف في مباراة اوراوا عام ٢٠١٧ بيتكرر pic.twitter.com/4fS8WGT1ZI — عبدالمجـيد .. (@Abdulmjeed991) November 18, 2021

ووصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز على غريمه التقليدي النصر بنتيجة (2-1)، بينما حجز نادي بوهانج مقعده في النهائي بعد فوزه على أولسان بركلات الترجيح.

ويلعب الفريقان المباراة النهائية الثلاثاء المقبل على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.