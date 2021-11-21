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صحة عسير تطلق حملة رشّ بؤري لمكافحة نواقل المرض

صحة عسير تطلق حملة رشّ بؤري لمكافحة نواقل المرض

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صحة عسير تطلق حملة رشّ بؤري لمكافحة نواقل المرض

صحة عسير تطلق حملة رشّ بؤري لمكافحة نواقل المرض
http://almnatiq.net/?p=1071295
المناطق - واس:

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم، حملة رشّ بؤري من خلال إدارة مكافحة نواقل المرض.

وقالت صحة عسير إن الحملة التي تستمر خمسة أيام ستركز أعمالها في عدة مواقع بمحافظات محايل ورجال ألمع وظهران الجنوب وبارق, إضافة إلى مراكز” مربه” و”الفرشة” و”الربوعة و”ردوم” و”سريان” و”ريده” و”ذهب” و”النجفة” و”الجهيفة” .

وتشارك في الحملة التي تأتي ضمن خطط مكافحة نواقل المرض وتعزيز الوقاية المجتمعية ، 36 فرقة صحية تضم 270 من القوى العاملة تزور 92 قرية للوصول إلى 1813 منزلاً و يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 9 آلاف شخص .

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