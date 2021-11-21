قيادي بالحرس الثوري يعلن لأول مرة مقتل 9 من عناصره في اشتباكات مع القوات الأمريكية

المناطق- الرياض:

أعلنت إيران، اليوم الأحد، ولأول مرة، عن تكبدها خسائر بشرية خلال مواجهات مختلفة مع القوات البحرية الأمريكية في مياه الخليج العربي.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، كشف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد “علي رضا تنكسيري”، عن مقتل تسعة من عناصر الحرس الثوري خلال اشتباكات سابقة مع القوات البحرية الأمريكية في الخليج العربي، دون ذكر فترة الاشتباكات أو طبيعتها.

وأضاف تنكسيري إلى أن “القتلى التسعة سقطوا خلال اشتباكات خاضها الحرس الثوري مع الأمريكيين في الخليج العربي ولم يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام لسبب ما”، على حد تعبيره.