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“التنمية العقارية” ينظم حملة تشجير بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض

“التنمية العقارية” ينظم حملة تشجير بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض

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“التنمية العقارية” ينظم حملة تشجير بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض

“التنمية العقارية” ينظم حملة تشجير بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=1071300

نظم صندوق التنمية العقارية حملة ” تشجير” في حدائق شمال مدينة الرياض ضمن مبادراته للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق بأمانة منطقة الرياض.

وتأتي الحملة التي شارك فيها الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ منصور بن ماضي ونواب الرئيس وأكثر من 100 موظف من منسوبي ومنسوبات “الصندوق العقاري” على مدار يومين وبمشاركة عدد من الأسر في حديقة الربيع الشرقي وحديقة الملقا الثانية شمال الرياض، للمشاركة في تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية خضراء” والتي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة في انحاء مناطق المملكة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الاراضي بما يساهم في تحسين جودة الحياة.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يُنفذ عدد من البرامج والمبادرات المجتمعية حيث نظم مؤخرا احتفالية لأبناء جمعية إنسان بمناسبة اليوم الوطني الـ91، ويسعى الصندوق إلى نشر روح التكافل بين منسوبيه ومشاركتهم في برامج ومبادرات خدمة المجتمع بجانب دوره الريادي في التنمية العمرانية بالمملكة.

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