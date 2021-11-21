تقنية الأحساء تفتح التسجيل للفصل الثاني للدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية

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أعلنت الكلية التقنية بالأحساء عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني من العام 1443هـ في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التطبيقي لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الثانوية، اعتباراً من اليوم الأحد 16 / 4 / 1443هـ ويستمر التسجيل إلى الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ ، عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي “( https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate / ).

من جانبه أوضح عميد الكلية صالح بن ناصر الرزيحان بأن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم الصباحي هي : قسم تقنية الحاسب الآلي (برمجيات -دعم فني – شبكات) وقسم التقنية الإدارية ( محاسبة -إدارة مكتبية) بالإضافة إلى تخصص ميكانيكا السيارات وتخصص صيانة الآلات الميكانيكية ، وتخصص التبريد والتكييف ، اما برنامج الدبلوم المسائي التطبيقي فأن التخصصات المتاحة هي : إدارة مكتبية ، شبكات ، وصيانة الآلات الميكانيكية .

فيما أكد وكيل الكلية لشئون المتدربين محمد بن خالد الشريدي بأن يراعي المتقدم الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً وأنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية .

كما أهاب الشريدي بالاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة ” قبولي” ( https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate / ).