تقنية الأحساء تفتح التسجيل للفصل الثاني للدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية

أعلنت الكلية التقنية بالأحساء عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني من العام 1443هـ في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التطبيقي لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الثانوية، اعتباراً من اليوم الأحد 16 / 4 / 1443هـ ويستمر التسجيل إلى الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ ، عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي “( https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ).
من جانبه أوضح عميد الكلية صالح بن ناصر الرزيحان بأن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم الصباحي هي : قسم تقنية الحاسب الآلي (برمجيات -دعم فني – شبكات) وقسم التقنية الإدارية ( محاسبة -إدارة مكتبية) بالإضافة إلى تخصص ميكانيكا السيارات وتخصص صيانة الآلات الميكانيكية ، وتخصص التبريد والتكييف ، اما برنامج الدبلوم المسائي التطبيقي فأن التخصصات المتاحة هي : إدارة مكتبية ، شبكات ، وصيانة الآلات الميكانيكية .
فيما أكد وكيل الكلية لشئون المتدربين محمد بن خالد الشريدي بأن يراعي المتقدم الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً وأنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية .
كما أهاب الشريدي بالاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة ” قبولي” ( https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ).
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