احدث الأخبار

تقنية الأحساء تفتح التسجيل للفصل الثاني للدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية
المنطقة الشرقية
 “التنمية العقارية” ينظم حملة تشجير بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض
منطقة الرياض
 صحة عسير تطلق حملة رشّ بؤري لمكافحة نواقل المرض
منطقة عسير
 الكلية التقنية بعرعر للبنين تفتح باب القبول لدرجة الدبلوم
محليات
 قيادي بالحرس الثوري يعلن لأول مرة مقتل 9 من عناصره في اشتباكات مع القوات الأمريكية
أبرز المواد
 “الصناعات العسكرية” وجامعة الفيصل توقعان اتفاقية تعاون لتنمية المال البشري
محليات
 “العشوائية والسوق السوداء” تسيطران على بيع تذاكر نهائي آسيا.. وغضب جماهير الهلال
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تحتفي باليوم العالمي للطفل
منطقة الجوف
 اتفاقية تعاون بين أمانة المدينة المنورة ومعهد إدارة المشاريع بالمملكة
منطقة المدينة المنورة
 أمانة الشرقية تنفذ 8600 جولة رقابية وتحرر 460 مخالفة خلال الأسبوع الماضي
المنطقة الشرقية
 إجراء 6 ملايين فحص مخبري بمستشفيات القصيم
منطقة القصيم
 بعد خسارة واتفورد المُذلة.. مانشستر يونايتد يقيل “سولشار”
أبرز المواد
تقنية الأحساء تفتح التسجيل للفصل الثاني للدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية

تقنية الأحساء تفتح التسجيل للفصل الثاني للدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية

المنطقة الشرقية
“التنمية العقارية” ينظم حملة تشجير بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض

“التنمية العقارية” ينظم حملة تشجير بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض

منطقة الرياض
صحة عسير تطلق حملة رشّ بؤري لمكافحة نواقل المرض

صحة عسير تطلق حملة رشّ بؤري لمكافحة نواقل المرض

منطقة عسير
الكلية التقنية بعرعر للبنين تفتح باب القبول لدرجة الدبلوم

الكلية التقنية بعرعر للبنين تفتح باب القبول لدرجة الدبلوم

محليات

تقنية الأحساء تفتح التسجيل للفصل الثاني للدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية

تقنية الأحساء تفتح التسجيل للفصل الثاني للدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية
http://almnatiq.net/?p=1071319
محررو المناطق

أعلنت الكلية التقنية بالأحساء عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني من العام 1443هـ في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التطبيقي لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الثانوية، اعتباراً من اليوم الأحد 16 / 4 / 1443هـ ويستمر التسجيل إلى الثلاثاء  25 / 4 / 1443هـ ، عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي “( https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ).

من جانبه أوضح عميد الكلية  صالح بن ناصر الرزيحان بأن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم الصباحي هي : قسم تقنية الحاسب الآلي (برمجيات -دعم فني – شبكات) وقسم التقنية الإدارية ( محاسبة -إدارة مكتبية) بالإضافة إلى تخصص ميكانيكا السيارات وتخصص صيانة الآلات الميكانيكية ، وتخصص التبريد والتكييف ، اما برنامج الدبلوم المسائي التطبيقي فأن التخصصات المتاحة هي : إدارة مكتبية ، شبكات ، وصيانة الآلات الميكانيكية .

فيما  أكد وكيل الكلية لشئون المتدربين محمد بن خالد الشريدي بأن يراعي المتقدم الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً وأنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية .

كما أهاب الشريدي بالاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة ” قبولي” ( https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ).

Advertisements

روابط ذات صلة

تقنية الأحساء تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب

تقنية الأحساء تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب
صالح السعيد وكيلاً للجودة بتقنية الأحساء

صالح السعيد وكيلاً للجودة بتقنية الأحساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*