“الشرقية” تقيم عددا من الفعاليات تزامنا مع “اليوم العالمي للطفل”

المناطق- واس:

تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، أقامت أمانة المنطقة الشرقية، عدد من الفعاليات الخاصة بهذا اليوم، أمس السبت الموافق 20 نوفمبر، تحت شعار “لكل طفل كل الحق”، وذلك في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، كما قامت الأمانة بإضاءة عدد من معالم حاضرة الدمام باللون الأزرق، والذي يرمز لليوم العالمي للطفل، كما شاركت البلديات بعدد من الفعاليات والأعمال الخاصة لهذه المناسبة.

وأوضحت الأمانة إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في سياق برامجها المستمرة الخاصة بتعزيز البعد الإنساني في المنطقة وخدمة سكانها من مختلف الفئات، حيث أخذت الأمانة على عاتقها استثمار هذه المناسبات الاحتفالية بشكل إيجابي وفعال، والاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها، خاصة وجود الواجهات البحرية والحدائق والساحات والممرات المميزة.

وقالت إن الاحتفال باليوم العالمي للطفل وتنظيم الفعاليات يأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لها، وضمن البرامج الخاصة بتعزيز البعد الإنساني لخدمة فئة غالية تعد هي مستقبل الوطن وبذور تنميته، حيث أخذت على عاتقها استثمار هذه المناسبات بشكل إيجابي، مبيًنة أنها نظمت عدد من الفعاليات الخاصة بالطفل عبر هذه المناسبة من خلال العديد من الأركان التوعوية بإبراز الحقوق الخاصة بالأطفال، ومسؤولية المجتمع تجاههم والتي تسهم في بناء مجتمع يحفظ حقوق الأطفال الاجتماعية والنفسية.

ولفتت الى أن بلدية وسط الدمام، قامت بتنظيم مجموعة من الأركان التفاعلية والألعاب الترفيهية والأنشطة الفنية مثل الرسم الحر والتلوين والتي تعتبر من أهم الأنشطة التي تنمي خيال الأطفال، كما ضمت الفعالية تنظيم المسابقات الرياضية كالجري ونشاط اللعب بالرمل وشد الحبل إلى جانب مجموعة من الأنشطة التي تعزز من أداء طفل وتكسبه المهارات اللازمة.)