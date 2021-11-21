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المرور يكشف حقيقية مضاعفة الغرامة عند التأخر في سداد المخالفات

المرور يكشف حقيقية مضاعفة الغرامة عند التأخر في سداد المخالفات

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المرور يكشف حقيقية مضاعفة الغرامة عند التأخر في سداد المخالفات

المرور يكشف حقيقية مضاعفة الغرامة عند التأخر في سداد المخالفات
http://almnatiq.net/?p=1071331
محررو المناطق

ردت الإدارة العامة للمرور على استفسار مستفيد حول مدى إمكانية مضاعفة المخالفات المرورية عند التأخر في سدادها.

وجاء سؤال المستفيد عبر الحساب الرسمي للمرور على تويتر كالتالي: ” هل يتم مضاعفة المخالفات بعد مرور شهرين من عدم التسديد؟”.

وأجاب  المرور أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

وأشار المرور إلى أن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر يكون من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.

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