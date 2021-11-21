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الانهيارات الصخرية تغلق طريقا في الأردن (فيديو)

الانهيارات الصخرية تغلق طريقا في الأردن (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071340
محررو المناطق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” لحوادث الانهيارات الصخرية في مملكة الأردن.

وأظهر مقطع الفيديو إغلاق طريق “ذيبان – الموجب – الكرك” نتيجة انهيارات صخرية في الأردن.

وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية في بيان صحفي إن كوادرها التابعة لمديريتي مادبا والكرك وصلت لموقع الانهيار والعمل جار على إزالة العوائق الترابية والصخرية لإعادة فتح الطريق.

من جانبها أعلنت مديرية الأمن العام إغلاق طريق الموجب المؤدي إلى محافظة الكرك؛ بعد انهيار صخور وأتربة على الطريق.

وأكدت  في بيان، أن الأجهزة الأمنية أغلقت الطريق بالاتجاهين، مشيرة إلى عمل وزارة الأشغال العامة والأجهزة الأمنية على إزالة العوائق، ولم ينتج عن الانهيار أي إصابات أو محاصرة مركبات، وفق البيان.

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