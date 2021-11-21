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“الأمن السيبراني” يوجه تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بشأن منتجات مايكروسوفت

“الأمن السيبراني” يوجه تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بشأن منتجات مايكروسوفت

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“الأمن السيبراني” يوجه تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بشأن منتجات مايكروسوفت

“الأمن السيبراني” يوجه تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بشأن منتجات مايكروسوفت
http://almnatiq.net/?p=1071353
محررو المناطق:

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بشأن تحديث أمني في منتجات مايكروسوفت Microsoft، بمنتجات Microsoft Edge (Chromium-based) Microsoft Edge for iOS.

وكتب المركز الوطني يقول عبر حسابه على تويتر: “التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة وهجوم انتحال الشخصية وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وإجراء تعديلات غير مصرح بها”.

الأمن السيبراني هو عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية. تهدف هذه الهجمات السيبرانية عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها، بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية. يمثل تنفيذ تدابير الأمن السيبراني تحديًا كبيرًا اليوم نظرًا لوجود عدد أجهزة يفوق أعداد الأشخاص كما أصبح المهاجمون أكثر ابتكارًا.

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