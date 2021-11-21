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متحدث الصحة: تدنٍّ في أعداد إصابات كورونا وانخفاض المنحنيات الوبائية

متحدث الصحة: تدنٍّ في أعداد إصابات كورونا وانخفاض المنحنيات الوبائية
http://almnatiq.net/?p=1071360
محررو المناطق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبد العالي، إننا نعيش في المملكة مرحلة ذات مستويات آمنة، وتدنٍّ في أعداد الإصابات وانخفاض المنحنيات الوبائية.

وشدد متحدث وزارة الصحة على أن الأهم أن نحافظ على هذا المستوى بالوعي والتحصين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن  للإعلان مستجدات فيروس كورونا.

ويكشف متحدث الصحة  الدكتور محمد خالد العبد العالي،  خلال المؤتمر الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة، وأبرز الإحصائيات الصحية.

 

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