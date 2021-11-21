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متحدث “الصحة” محذرًا: توقعات بانتشار أكبر للإنفلونزا الموسمية بالمملكة

متحدث “الصحة” محذرًا: توقعات بانتشار أكبر للإنفلونزا الموسمية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1071375
محررو المناطق:

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبد العالي، أن الوزارة تتوقع انتشارًا أكبر للإنفلونزا الموسمية في المملكة.

 

وشدد متحدث وزارة الصحة على أن الأهم أن نحافظ على هذا المستوى بالوعي والتحصين.

 

وأضاف العبدالعالي، أنه يجب التقيد بالإجراءات والاحترازات، وترك مسافة مع الآخرين، عندما نعتقد أن هناك ازدحامًا، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن مخالطة الآخرين حال الشعور بأعراضها، ووضع الكمامات.

 

وأكد متحدث الصحة أن المملكة تعيش مرحلة ذات مستويات آمنة، وتدنٍّ في أعداد الإصابات وانخفاض المنحنيات الوبائية، والأهم أن نحافظ على هذا المستوى بالوعي والتحصين.

ويكشف متحدث الصحة الدكتور محمد خالد العبد العالي خلال المؤتمر الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة، وأبرز الإحصائيات الصحية.

 

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