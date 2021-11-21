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وزارة الداخلية: 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كورونا” خلال أسبوع

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وزارة الداخلية: 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كورونا” خلال أسبوع

وزارة الداخلية: 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كورونا” خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1071385
محررو المناطق

كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، عن تسجيل 869 مخالفة خلال الفترة من 9/ 4/ 1443هـ حتى 15/ 4/ 1443هـ.

 

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(241)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(235)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(185)، تلتها منطقة حائل بـ(114)، ثم منطقة تبوك بـ(38)، والمنطقة الشرقية بـ(30)، ومنطقة عسير بـ(17)، ومنطقة الباحة بـ4 حالات، ومنطقة جازان بثلاث حالات، ومنطقة القصيم بحالتين.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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