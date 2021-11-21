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أبرزها التخوف من انتشار الإنفلونزا الموسمية.. 4 رسائل لمتحدث الصحة حول كورونا

أبرزها التخوف من انتشار الإنفلونزا الموسمية.. 4 رسائل لمتحدث الصحة حول كورونا
http://almnatiq.net/?p=1071402
محررو المناطق

استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، آخر مستجدات فيروس “كورونا” على المستويين المحلي والعالمي، موجهًا عدة رسائل بشأنها.

 

وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، كما أن هناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعًا في الحالات.

 

ونوه إلى أنه تم تسجيل بؤر تفشي عالمية كبيرة مؤخرًا بالفيروس، وتعود دول إلى فرض الكمامات ودول أخرى وبعناوين رئيسة يفرض عليها الحجر مجددًا على غير المحصنين.

 

وأضاف أن المملكة تعيش مرحلة ذات مستويات آمنة وتدنٍ في أعداد الإصابات وانخفاض المنحنيات الوبائية، لكن الأهم هو المحافظة على هذا المستوى بالوعي والتحصين.

 

وشدد على أنه يتوقع أن تشهد المملكة انتشارًا للإنفلونزا الموسمية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المُضاد للإنفلونزا الموسمية.

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