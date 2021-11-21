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صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم لمنسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية

صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم لمنسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية

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صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم لمنسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية

صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم لمنسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية
صحة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1071411

نظمت صحة حفر الباطن بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيها، حيث تقدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي لأخذ اللقاح.

وتواصل صحة حفر الباطن حملتها في الدوائر الحكومية ، وقدمت الفرق الارشادات التوعوية بأهمية التحصين ضد الإنفلونزا الموسمية وذلك من خلال أخذ اللقاح ، إضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.

كما وفرت صحة حفر الباطن اللقاحات في جميع المراكز الصحية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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