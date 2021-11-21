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مبادرة فينا خير تشارك الأطفال في يومهم العالمي

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مبادرة فينا خير تشارك الأطفال في يومهم العالمي

مبادرة فينا خير تشارك الأطفال في يومهم العالمي
http://almnatiq.net/?p=1071413

أقام فريق مبادرة فينا خير بالرياض يومي الجمعة والسبت 19-20 نوفمبر , ‏ركن تعريفي وتثقيفي وترفيهي بالشراكة المجتمعية مع مجموعة وفريق التعليم بالترفيه بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض.

، بمناسبة اليوم العالمي للطفل ‏, وذلك ‏بساحة الإحتفالات والعروض بالدائري الشرقي .

واحتوى الركن الذي شهد حضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم عدداً من الفعاليات التثقيفية والترفيهية المتعددة وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وكرم الأمين العام لمبادرة فينا خير الأستاذ عبيد البرغش خلال الفعاليات الأستاذ سلمان المالكي مشرف الفعاليات بأمانة مدينة الرياض على جهوده.

وقدم البرغش شكره لأمانة منطقة الرياض على الجهود المبذولة لتفعيل الأيام العالمية وكذلك دورها الفعال في المسؤولية المجتمعية التي تصب في مصلحة الوطن ، وأن الهدف من هذه الفعالية مشاركة الأطفال يومهم العالمي وتعزيز دورهم في بناء المجتمع .

وعبر الأستاذ عبدالله الغانم “مسؤول لجنة المبادرات والبرامج”عن شكره لكل الزوار الكرام الذين أبدوا سرورهم بفريق المبادرة وكذلك شكرهم على هذه المشاركة في يوم الطفل العالمي.

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