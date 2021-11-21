أمين الشرقية ومدير فرع البيئة يناقشان مسار نقل الاختصاصات

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري؛ جهود أمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومسار نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده معاليه اليوم الأحد 16/4/1443هـ، بمقر الأمانة، بحضور عدد من قيادات فرع وزارة البيئة، والأمانة.

وفي بداية الاجتماع رحب معاليه بمدير الفرع، مؤكداً أن متابعة هذا الملف هو أمر مهم خاصة في هذه الفترات الانتقالية، حيث قامت الأمانة بالتعاون مع فرع الوزارة بترتيبه بشكل جيد وبتعاون وضبط ملحوظ؛ لضمان الاستفادة من خبرات الفريق الموجود في القطاع البلدي، وهو ما تطمح إليه الأمانة لتحقيق نقلة واضحة لضمان سلسلة الإمداد بشكل وأسلوب أفضل.

كما استعرض مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، خطة العمل التي يتم العمل عليها، وهي تضم أربع مراحل أولها المراجعة والمطابقة والمصادقة، من ثم الرفع إلى اللجنة الفنية (المكلفة)، بعدها مراجعة الجداول الزمنية، وأخيراً التسليم والاستلام، كما تم عرض مرحلة المراجعة والمطابقة والمصادقة بأمانة المنطقة الشرقية والتي تضمنت (41) موقعاً و(3) أسواق، وتحليل للأسواق، والمسالخ لأمانة الشرقية المستلم والغير مستلم منها، واستعرضت متطلبات المرحلة الراهنة والقادمة لسرعة الإنجاز.

وفي ختام الاجتماع أكّد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية، المهندس عامر المطيري أن الأمانة أدّت دورها على أكمل وجه خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال إقامة المنشآت والمرافق التي نعتبرها أساساً في خدمة المستفيدين، خاصة وأنها كانت تُدار تحت كفاءات وطنية عالية، وسيظل العمل قائماً يداً بيد مع أمانة المنطقة الشرقية، والاستفادة من خبراتها، التي يتمتع بها العاملين فيها.