أمير الجوف يرعى فعاليات ملتقى الاستثمار بالمنطقة.. الثلاثاء

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بعد يوم غدٍ الثلاثاء فعاليات ملتقى الفرص الاستثمارية الذي تنظمه إمارة منطقة الجوف بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ويقام في مدينة سكاكا بحضور الرئيس التنفيذي لـ (مدن) المهندس خالد بن محمد السالم.

وسيشارك في الملتقى 400 من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالاستثمار ، كما سيتم خلاله توقيع عقود بين (مدن) وعدد من المستثمرين بواحة مدن الجوف.

ويستهدف الملتقى دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في المنطقة، والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها الجوف في قطاعات الزراعة والأغذية والتعدين وغيرها، وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات في واحة مدن الصناعية بمنطقة الجوف التي تم تدشينها مؤخرا على مساحة 3 ملايين م² لتمكين الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال، وجذب كبرى الشركات وأحدث التقنيات الغذائية والزراعية، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة المنتج وكفاءة الإنتاج، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وربط المصنعين والمزارعين من خلال سلسلة توريد موحدة.