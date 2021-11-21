احدث الأخبار

أمير الجوف يرعى فعاليات ملتقى الاستثمار بالمنطقة.. الثلاثاء
المناطق
 أمين الشرقية ومدير فرع البيئة يناقشان مسار نقل الاختصاصات
المنطقة الشرقية
 أقسام الأشعة بمستشفيات حفر الباطن تستقبل 19 ألف مراجع خلال أكتوبر
المنطقة الشرقية
 مبادرة فينا خير تشارك الأطفال في يومهم العالمي
منطقة الرياض
 أبرزها التخوف من انتشار الإنفلونزا الموسمية.. 4 رسائل لمتحدث الصحة حول كورونا
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم لمنسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية
المناطق
 افتتاح مشروع تطوير مركز الملك خالد الحضاري ببريدة غدًا
منطقة القصيم
 السودان.. أول تعليق من حمدوك على توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان (فيديو)
أبرز المواد
 “اهجروا مجالسهم”.. استشاري: التدخين السلبي من المسببات الرئيسية لسرطان الرئة
أبرز المواد
 قانوني: لا يوجد نص يمنع التجارة بالسوق السوداء.. وربط التذاكر بالهوية سيحل المشكلة
أبرز المواد
 ضبط 5 مواطنين تورطوا بإحراق 3 مركبات لشخص بجازان
أبرز المواد
 وزارة الداخلية: 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كورونا” خلال أسبوع
أبرز المواد
أمير الجوف يرعى فعاليات ملتقى الاستثمار بالمنطقة.. الثلاثاء

أمير الجوف يرعى فعاليات ملتقى الاستثمار بالمنطقة.. الثلاثاء

المناطق
أمين الشرقية ومدير فرع البيئة يناقشان مسار نقل الاختصاصات

أمين الشرقية ومدير فرع البيئة يناقشان مسار نقل الاختصاصات

المنطقة الشرقية
أقسام الأشعة بمستشفيات حفر الباطن تستقبل 19 ألف مراجع خلال أكتوبر

أقسام الأشعة بمستشفيات حفر الباطن تستقبل 19 ألف مراجع خلال أكتوبر

المنطقة الشرقية
مبادرة فينا خير تشارك الأطفال في يومهم العالمي

مبادرة فينا خير تشارك الأطفال في يومهم العالمي

منطقة الرياض

أمير الجوف يرعى فعاليات ملتقى الاستثمار بالمنطقة.. الثلاثاء

أمير الجوف يرعى فعاليات ملتقى الاستثمار بالمنطقة.. الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=1071419

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بعد يوم غدٍ الثلاثاء فعاليات ملتقى الفرص الاستثمارية الذي تنظمه إمارة منطقة الجوف بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ويقام في مدينة سكاكا بحضور الرئيس التنفيذي لـ (مدن) المهندس خالد بن محمد السالم.

وسيشارك في الملتقى 400 من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالاستثمار ، كما سيتم خلاله توقيع عقود بين (مدن) وعدد من المستثمرين بواحة مدن الجوف.

ويستهدف الملتقى دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في المنطقة، والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها الجوف في قطاعات الزراعة والأغذية والتعدين وغيرها، وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات في واحة مدن الصناعية بمنطقة الجوف التي تم تدشينها مؤخرا على مساحة 3 ملايين م² لتمكين الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال، وجذب كبرى الشركات وأحدث التقنيات الغذائية والزراعية، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة المنتج وكفاءة الإنتاج، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وربط المصنعين والمزارعين من خلال سلسلة توريد موحدة.

Advertisements

روابط ذات صلة

أمير الجوف يشيد بمنجزات “العدل” في التحول الرقمي وتسهيل الخدمات

أمير الجوف يشيد بمنجزات “العدل” في التحول الرقمي وتسهيل الخدمات
أمير الجوف يكرم 411 طالبة متفوقة دراسياً عن بعد

أمير الجوف يكرم 411 طالبة متفوقة دراسياً عن بعد
أمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل في مجلسه الأسبوعي

أمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل في مجلسه الأسبوعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*