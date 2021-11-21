احدث الأخبار

تقنية البنات ببلقرن تستهدف اكثر من ٣٠٠ طالبه لنشر ثقافة التدريب المهني
أبرز المواد
 أمير الجوف يرعى فعاليات ملتقى الاستثمار بالمنطقة.. الثلاثاء
المناطق
 أمين الشرقية ومدير فرع البيئة يناقشان مسار نقل الاختصاصات
المنطقة الشرقية
 أقسام الأشعة بمستشفيات حفر الباطن تستقبل 19 ألف مراجع خلال أكتوبر
المنطقة الشرقية
 مبادرة فينا خير تشارك الأطفال في يومهم العالمي
منطقة الرياض
 أبرزها التخوف من انتشار الإنفلونزا الموسمية.. 4 رسائل لمتحدث الصحة حول كورونا
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم لمنسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية
المناطق
 افتتاح مشروع تطوير مركز الملك خالد الحضاري ببريدة غدًا
منطقة القصيم
 السودان.. أول تعليق من حمدوك على توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان (فيديو)
أبرز المواد
 “اهجروا مجالسهم”.. استشاري: التدخين السلبي من المسببات الرئيسية لسرطان الرئة
أبرز المواد
 قانوني: لا يوجد نص يمنع التجارة بالسوق السوداء.. وربط التذاكر بالهوية سيحل المشكلة
أبرز المواد
 ضبط 5 مواطنين تورطوا بإحراق 3 مركبات لشخص بجازان
أبرز المواد
تقنية البنات ببلقرن تستهدف اكثر من ٣٠٠ طالبه لنشر ثقافة التدريب المهني

تقنية البنات ببلقرن تستهدف اكثر من ٣٠٠ طالبه لنشر ثقافة التدريب المهني

أبرز المواد
أمير الجوف يرعى فعاليات ملتقى الاستثمار بالمنطقة.. الثلاثاء

أمير الجوف يرعى فعاليات ملتقى الاستثمار بالمنطقة.. الثلاثاء

المناطق
أمين الشرقية ومدير فرع البيئة يناقشان مسار نقل الاختصاصات

أمين الشرقية ومدير فرع البيئة يناقشان مسار نقل الاختصاصات

المنطقة الشرقية
أقسام الأشعة بمستشفيات حفر الباطن تستقبل 19 ألف مراجع خلال أكتوبر

أقسام الأشعة بمستشفيات حفر الباطن تستقبل 19 ألف مراجع خلال أكتوبر

المنطقة الشرقية

تقنية البنات ببلقرن تستهدف اكثر من ٣٠٠ طالبه لنشر ثقافة التدريب المهني

تقنية البنات ببلقرن تستهدف اكثر من ٣٠٠ طالبه لنشر ثقافة التدريب المهني
http://almnatiq.net/?p=1071423

اختتمت كلية التقنية للبنات في محافظة بلقرن بمنطقة عسير البرنامج “التثقيفي التعليمي المهني” بالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة بلقرن مستهدفاً طالبات المرحلة الثانوية لتعريفهن بالتخصصات المتوفرة بكلية التقنية للبنات ببلقرن وماتقدمه من خدمات وأنشطة ومميزات , إضافة إلى التعريف بأهمية المهنة في سوق العمل في عدد من مجالات.

وأوضحت عميدة الكلية أروى الغامدي أن البرنامج يهدف إلى تبصير الطالبات بقدراتهن وإمكاناتهن ومساعدتهن على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطالبات نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة, وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

وأكدت عميدة الكلية التقنية للبنات أن البرامج سيشهد المرحله القادم تغطية جميع مدارس البنات بالمحافظة.

Advertisements

روابط ذات صلة

تقنية البنات ببلقرن تأسس أول فريق كشفي نسائي

تقنية البنات ببلقرن تأسس أول فريق كشفي نسائي
 أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*