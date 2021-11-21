تقنية البنات ببلقرن تستهدف اكثر من ٣٠٠ طالبه لنشر ثقافة التدريب المهني

اختتمت كلية التقنية للبنات في محافظة بلقرن بمنطقة عسير البرنامج “التثقيفي التعليمي المهني” بالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة بلقرن مستهدفاً طالبات المرحلة الثانوية لتعريفهن بالتخصصات المتوفرة بكلية التقنية للبنات ببلقرن وماتقدمه من خدمات وأنشطة ومميزات , إضافة إلى التعريف بأهمية المهنة في سوق العمل في عدد من مجالات.

وأوضحت عميدة الكلية أروى الغامدي أن البرنامج يهدف إلى تبصير الطالبات بقدراتهن وإمكاناتهن ومساعدتهن على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطالبات نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة, وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

وأكدت عميدة الكلية التقنية للبنات أن البرامج سيشهد المرحله القادم تغطية جميع مدارس البنات بالمحافظة.