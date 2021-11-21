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“أمانة الشرقية” ترفع أكثر من 62 ألف م3 من مخلفات البناء

“أمانة الشرقية” ترفع أكثر من 62 ألف م3 من مخلفات البناء

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“أمانة الشرقية” ترفع أكثر من 62 ألف م3 من مخلفات البناء

“أمانة الشرقية” ترفع أكثر من 62 ألف م3 من مخلفات البناء
http://almnatiq.net/?p=1071429
المناطق ـ الشرقية:

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأحد، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات.

 

واستعرض اجتماع اليوم ما تم إنجازه من خطة الأمانة للعام 2021م، والتي تهدف إلى ضمان معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المنطقة.

 

وشدد الجبير على ضرورة التركيز على معالجة كافة عناصر التشوه البصري، ورفع نسب الإنجاز للمعالجات، وذلك لأهميتها في تحسين المشهد الحضري، وسلامة وأمن البيئة في المجتمع، في ظل رفع أكثر من 62 ألف م3 من مخلفات البناء.

 

واطلع على إنجازات معالجة التشوه البصري خلال الأسبوع، لبلدية محافظة النعيرية، والخفجي، ورأس تنورة، وبقيق، وتمثلت في نسب الإنجاز، وما تم خلال الأسبوع الماضي في إزالة مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة.

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