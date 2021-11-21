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إطلاق منتدى الجودة الثالث تحت شعار “جود” في جدة

إطلاق منتدى الجودة الثالث تحت شعار “جود” في جدة
http://almnatiq.net/?p=1071445
المناطق ـ مكة المكرمة:

أطلق أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم الأحد، فعاليات منتدى الجودة الثالث تحت شعار “جود”.

 

وشهد المنتدى إطلاق جائزة الأمين الثانية للجودة وتدشين منصة “رواشين” بالتزامن مع الأسبوع الوطني للجودة.

 

ويشهد المنتدى على مدى خمسة أيام إقامة تسع ورش بمشاركة نخبة من المتخصصين والأكاديميين، بالإضافة للمعرض المصاحب والذي يحتضن عدد من الجهات والمؤسسات للتعريف بأنشطتها المختلفة.

 

وقال أمين جدة، إنه لا حل للمحافظة على الممتلكات في المنشآت إلا بإتقان الجودة، مشيرًا إلى أن الأمانة سعت خلال الأعوام الماضية إلى دعم الشركات التي تعمل في الميدان.

 

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