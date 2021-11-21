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بعد توقيع الاتفاق السياسي.. المملكة تجدد دعمها لأمن واستقرار السودان

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بعد توقيع الاتفاق السياسي.. المملكة تجدد دعمها لأمن واستقرار السودان

بعد توقيع الاتفاق السياسي.. المملكة تجدد دعمها لأمن واستقرار السودان
http://almnatiq.net/?p=1071449

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.

وأكدت الوزارة في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.

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