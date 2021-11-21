اكتمال الاستعدادات لإطلاق النسخة الأولى من مهرجان الحمضيات بحائل

أنهت اللجان العاملة في مهرجان الحمضيات الأول بمنطقة حائل ‏استعداداتها لأطلاق النسخة الأولى من المهرجان الذي تنطلق ‏فعالياته في 22 حتى 29 4 1443هـ بمشاركة وزارة البيئة والمياه ‏والزراعة ‏ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات ‏التعاونية ‏تحت إشراف الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالمنطقة، ‏وذلك ‏بمركز القاعد بالمنطقة.‏

‏ وأوضح رئيس الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالمنطقة والمشرف ‏العام على المهرجان المهندس خالد الباتع أن المهرجان ‏يهدف إلى استفادة المزارعين ‏والمستثمرين والمهتمين من هذا التجمع ‏الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والاطلاع على منتجات أشجار ‏الحمضيات ‏في مزارع المنطقة , منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة وسمو ‏نائبه‏.‏