اكتمال الاستعدادات لإطلاق النسخة الأولى من مهرجان الحمضيات بحائل

أنهت اللجان العاملة في مهرجان الحمضيات الأول بمنطقة حائل استعداداتها لأطلاق النسخة الأولى من المهرجان الذي تنطلق فعالياته في 22 حتى 29 4 1443هـ بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية تحت إشراف الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالمنطقة، وذلك بمركز القاعد بالمنطقة.
وأوضح رئيس الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالمنطقة والمشرف العام على المهرجان المهندس خالد الباتع أن المهرجان يهدف إلى استفادة المزارعين والمستثمرين والمهتمين من هذا التجمع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والاطلاع على منتجات أشجار الحمضيات في مزارع المنطقة , منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.
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