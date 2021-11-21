أمير الحدود الشمالية يطلع على سير الاختبارات لمدراس المنطقة

المناطق ـ الحدود الشمالية:

وقف الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية، على سير أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين، وطلبة المرحلة الابتدائية عن بُعد عبر منصة مدرستي في مدن ومحافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان.

وأكد على أهمية الالتزام بتطبيق الاحترازات المعتمدة من وقاية ووزارة الصحة وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات للطلاب والطالبات سواء حضوريًا أو عن بُعد، وتقديم الدعم النفسي.

ونوه بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام القيادة الحكيمة وتوجيهاتها المستمرة لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات.