النساء الأكثر عرضة.. 5 علامات تؤكد الإصابة بـ “الهشاشة النفسية” (فيديو)

قالت أخصائية إرشاد نفسي وتربوي، ان البكاء السريع يعد من أبرز العلامات التي تشير إلى إصابة الأشخاص بـ “الهشاشة النفسية”، موضحة أن فئة السيدات تعد الأكثر عرضة لهذه الحالة النفسية.

وأضافت خلال حديثها لقناة الإخبارية اليوم الأحد، إن التعلق الشديد بالأشخاص والأشياء، والتوتر الدائم والأنفعال والغضب السريع، تعد أيضا من علامات الإصابة بـ “الهشاشة النفسية”.

فيديو | أخصائية إرشاد نفسي وتربوي: التعلق بالأشخاص والبكاء السريع علامات تدل على إصابة الشخص بـ "الهشاشة النفسية".. والنساء أكثر عرضة للإصابة به#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/RUAZSyxwJz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2021