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النساء الأكثر عرضة.. 5 علامات تؤكد الإصابة بـ “الهشاشة النفسية” (فيديو)

النساء الأكثر عرضة.. 5 علامات تؤكد الإصابة بـ “الهشاشة النفسية” (فيديو)

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منطقة الحدود الشمالية

النساء الأكثر عرضة.. 5 علامات تؤكد الإصابة بـ “الهشاشة النفسية” (فيديو)

النساء الأكثر عرضة.. 5 علامات تؤكد الإصابة بـ “الهشاشة النفسية” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071464

قالت أخصائية إرشاد نفسي وتربوي، ان البكاء السريع يعد من أبرز العلامات التي تشير إلى إصابة الأشخاص بـ “الهشاشة النفسية”، موضحة أن فئة السيدات تعد الأكثر عرضة لهذه الحالة النفسية.

وأضافت خلال حديثها لقناة الإخبارية اليوم الأحد، إن التعلق الشديد بالأشخاص والأشياء، والتوتر الدائم والأنفعال والغضب السريع، تعد أيضا من علامات الإصابة بـ “الهشاشة النفسية”.

 

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