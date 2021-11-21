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هل يجب أن يضع المصلي سترة أمامه؟.. الشيخ “الخثلان” يرد

هل يجب أن يضع المصلي سترة أمامه؟.. الشيخ “الخثلان” يرد
http://almnatiq.net/?p=1071469
محررو المناطق

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان، مدى وجوب وضع المصلي سترة أمامه خلال أداء الصلاة.

 

وقال الخثلان خلال لقاء مع برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، إن الأمر ليس واجبًا لكنه مُستحب وفقاً لما ورد بالسنة النبوية.

 

ولفت إلى أن المصلي عليه أن يحرص بأن يكون أمامه أي شيء يستره خلال أداء الصلاة.

 

 

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