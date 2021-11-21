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وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض

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وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض
http://almnatiq.net/?p=1071498

أفادت وسائل إعلام مصرية، بوفاة الفنانة سهير البابلي، مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

لمحات في حياة سهير البابلي

والفنانة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: “مدرسة المشاغبين”، و”شمشون وجليلة”، و”سليمان الحلبي”، و”نرجس”، و”ريا وسكينة”، و”على الرصيف”، و”نص أنا ونص أنت”، و”الدخول بالملابس الرسمية”، و”عطية الإرهابية”، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها “عش المجانين”، و”بكيزة وزغلول”، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم “ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط”، وغيرها.

 

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