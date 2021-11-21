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تقرير يكشف عن 5 علامات تدل على الإصابة بمرض التصلب العصبي

تقرير يكشف عن 5 علامات تدل على الإصابة بمرض التصلب العصبي
http://almnatiq.net/?p=1071500
محررو المناطق

كشف تقرير طبي حديث، عن 5 علامات تدل على الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد.

 

وأوضح التقرير الذي نشره موقع “eat this not that”، أن تلك العلامات تتضمن مشاكل في الرؤية كون التهاب العصب البصري يحدث عادة في عين واحدة.

 

ولفت إلى أن العلامات تشمل وخز أو تنميل أو خدر أو فقدان ونقص الإحساس، ومشكلة في المشي، والشعور بالتعب الذي يعد أكثر أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد شيوعًا.

 

ونوه إلى أن هذه العلامات يأتي بينها القضايا المعرفية حيث تعتبر التغييرات في التفكير شائعة في مرض التصلب العصبي المتعدد ويمكن أن تكون العرض الأول.

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