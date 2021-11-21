‏تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على الحدود الشمالية

المناطق ـ الحدود الشمالية:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية، بحيث يشمل ذلك حزم الجلاميد، وطريف، وعرعر حتى الساعة 11 مساءً.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية وتكوّن سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، وذلك على 4 مناطق بالمملكة.

وكتب مركز الأرصاد يقول عبر حسابه على تويتر: “مواقع العلا وينبع بمنطقة المدينة المنورة تشهد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية”.

وتابع: “فيما تشهد المنطقة الشرقية (الأحساء، النعيرية، خريص، قرية العليا) ومنطقة الرياض (الدرعية، العاصمة الرياض، حريملاء، رماح، ضرما، الأفلاج، الحريق، الخرج، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم)، تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية”.