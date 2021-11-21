مدرب رياضي يوضح أكثر العناصر المؤثرة في زيادة ونقصان الوزن

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http://almnatiq.net/?p=1071511
محررو المناطق

قال المدرب الرياضي مصطفى الفرا، إن كمية الأكل وجودته والنشاط البدني هي المتحكم في زيادة وزن الجسم أو النقص.

 

وأوضح الفرا خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن توقيت الأكل والنوم مهم جدًا في هذا الأمر؛ لذا يجب على الأشخاص مراعاة ذلك بشكل مستمر.

 

وكان موقع “تايمز أوف إنديا” قد سلط الضوء على قائمة المشروبات الأفضل لمن يحاولون إنقاص أوزانهم، مشيرًا إلى أنه يجب على من يحاول فقدان الوزن الزائد أن يكون أكثر حذراً بشأن ما يأكله ويشربه في الصباح، عند تناول وجبة الفطور.

 

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