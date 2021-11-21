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رئيس وزراء السودان يعود لمباشرة مهامه في مبنى الحكومة

رئيس وزراء السودان يعود لمباشرة مهامه في مبنى الحكومة
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أفاد التليفزيون السوداني في نبأ عاجل منذ قليل، بأن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك عاد لمباشرة مهامه في مبنى الحكومة.

يأتي ذلك في حين تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالعمل على استكمال المسار، وصولا لانتخابات حرة نزيهة.

وقال في كلمة، بعد توقيع الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن “التوقيع على الاتفاق يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية”، وشدد على أن الجيش لا يريد إقصاء أي جهة في السودان، مضيفا: “نعلم حجم التنازلات التي قدمتها كل الأطراف لحقن الدماء، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك محل ثقة القوات المسلحة السودانية”.

وعلى صعيد متصل، قال عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، إن توقيع الاتفاق السياسي كان السبب الرئيسي له هو حقن الدماء، مشددا على أن “لاتفاق مع البرهان يفتح بابا لمعالجة القضايا الانتقالية”.

وقال حمدوك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن “التوقيع على هذا الاتفاق الانتقالي يفتح باب واسع أمام حل كل مشكلات الفترة الانتقالية، وبكل تأكيد العامين الماضيين، وبهذه الشراكة تم إنجاز العديد من الملفات مثل فك العزلة الدولية والخروج من قائمة دعم الإرهاب”.

وتابع: “لا تزال أمامنا العديد من التحديات التي تواجهها السودان وتحتاج إلى توحيد القوى لمعالجتها، وبالإرادة الموحدة قادرون على تذليل الصعاب، ونريد أن نحقن دماء الشباب السوداني، وفك الاختناق الداخلي والخارجي وتحقيق السلام لبلدنا”.

وجرت اليوم مراسم توقيع الاتفاق السياسي في السودان بين كل من الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك، رئيس الوزراء الانتقالي، اتفاق سياسيا، لإنهاء الأزمة في البلاد.

ونص اتفاق السودان السياسي، على أن تكون الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، مع تعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة.

كما ينص اتفاق السودان السياسي، على أن الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار السودان، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية.

ونص أيضا على أن إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة، والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته.

ونص اتفاق السودان السياسي، على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها، كما ينص الاتفاق السياسي السوداني، على إلغاء قرار البرهان بإعفاء حمدوك من منصبه.

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