الجمارك تحدد شروط استيراد السيارات من خارج المملكة

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إجراءات السيارات والحافلات وشاحنات النقل الثقيل من خارج المملكة.

وأكدت الهيئة، أنه يشترط ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات، مبينةً أنه يتم احتساب 5% من قيمة السيارة كرسوم جمركية.

ونوهت إلى أنه يتم خصم 10% من قيمة السيارة على كل سنة فائتة من مواديلها ويتم حساب السنة من شهر مارس الميلادي.

إذا أردت استيراد سيارة من خارج المملكة، فيجب عليك معرفة الإجراءات التالية.#زاتكا pic.twitter.com/TA94GIs71D — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) November 21, 2021