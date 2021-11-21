الجمارك تحدد شروط استيراد السيارات من خارج المملكة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إجراءات السيارات والحافلات وشاحنات النقل الثقيل من خارج المملكة.
وأكدت الهيئة، أنه يشترط ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات، مبينةً أنه يتم احتساب 5% من قيمة السيارة كرسوم جمركية.
ونوهت إلى أنه يتم خصم 10% من قيمة السيارة على كل سنة فائتة من مواديلها ويتم حساب السنة من شهر مارس الميلادي.
إذا أردت استيراد سيارة من خارج المملكة، فيجب عليك معرفة الإجراءات التالية.#زاتكا pic.twitter.com/TA94GIs71D
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) November 21, 2021
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