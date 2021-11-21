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الجمارك تحدد شروط استيراد السيارات من خارج المملكة

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محررو المناطق

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إجراءات السيارات والحافلات وشاحنات النقل الثقيل من خارج المملكة.

 

وأكدت الهيئة، أنه يشترط ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات، مبينةً أنه يتم احتساب 5% من قيمة السيارة كرسوم جمركية.

 

ونوهت إلى أنه يتم خصم 10% من قيمة السيارة على كل سنة فائتة من مواديلها ويتم حساب السنة من شهر مارس الميلادي.

 

 

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