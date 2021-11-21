واقعة غريبة.. شخص يقضي ليلة كاملة في المشرحة وهو على قيد الحياة

المناطق ـ وكالات:

شهد أحد المستشفيات في الهند واقعة غريبة من خلال وضع رجل في غرفة باردة أكثر من 6 ساعات بعد تشخيص طبي يفيد بوفاته، قبل أن يتم اكتشاف بأنه لا زال على قيد الحياة.

وتبين عند إجراء عملية تشريح لجثمان الرجل الذي تعرض لحادث مروري، أنه على قيد الحياة ويتنفس لكنه في حالة حرجة بعدما أمضى ليلة كاملة في الغرفة الباردة.

وقام فريق طبي بنقل الرجل البالغ من العمر 45 عامًا إلى المستشفى بعد الحادث الذي تعرض له، حيث شخصت حالته بأنها وفاة، قبل أن تحدث المفاجأة ويكتشف بأنه لا زال على قيد الحياة.