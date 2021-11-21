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ماذا رددت الفنانة سهيرة البابلي في اللحظات الأخيرة قبل رحيلها؟

ماذا رددت الفنانة سهيرة البابلي في اللحظات الأخيرة قبل رحيلها؟
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محررو المناطق

كشف زوج ابنة الفنانة المصرية سهير البابلى، عن اللحظات الأخيرة قبل وفاتها اليوم وآخر الكلمات التي رددتها.

 

وقال الدكتور رضا طعيمة وفقاً لـ”اليوم السابع”، إن الفنانة سهير البابلي أفاقت قبل رحيلها، وظلت تردد قبل رحيلها “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

 

أفادت وسائل إعلام مصرية، بوفاة الفنانة سهير البابلي، مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

 

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

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