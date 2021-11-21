سهير البابلي: بنتي الصغيرة سبب لبسي الحجاب (فيديو)

قالت الفنانة سهير البابلي، إن سبب ارتدائها الحجاب جاء بعدما رأت ابنتها الصغيرة في السن ترتديه في سن مبكر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بعد الإعلان عن وفاتها، قالت فيه: “ارتديت الحجاب لاني خوفت بعد ما رأيت نجلتي الصغيرة ترتديه من قبلي، فاتحرجت من نفسي وقتها”.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سهير البابلي، مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

والفنانة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: “مدرسة المشاغبين”، و”شمشون وجليلة”، و”سليمان الحلبي”، و”نرجس”، و”ريا وسكينة”، و”على الرصيف”، و”نص أنا ونص أنت”، و”الدخول بالملابس الرسمية”، و”عطية الإرهابية”، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها “عش المجانين”، و”بكيزة وزغلول”، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم “ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط”، وغيرها.