احدث الأخبار

سهير البابلي: بنتي الصغيرة سبب لبسي الحجاب (فيديو)
أبرز المواد
 ماذا رددت الفنانة المصرية سهيرة البابلي في اللحظات الأخيرة قبل رحيلها؟
أبرز المواد
 واقعة غريبة.. شخص يقضي ليلة كاملة في المشرحة وهو على قيد الحياة
أبرز المواد
 رئيس وزراء السودان يعود لمباشرة مهامه في مبنى الحكومة
أبرز المواد
 الجمارك تحدد شروط استيراد السيارات من خارج المملكة
أبرز المواد
 تقرير يكشف عن 5 علامات تدل على الإصابة بمرض التصلب العصبي
أبرز المواد
 ‏تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على الحدود الشمالية
أبرز المواد
 مختص يكشف عن إحدى حيل خداع الزبائن من قبل مراكز التجميل
أبرز المواد
 الدبيبة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
أبرز المواد
 وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض
أبرز المواد
 أمير مكة يناقش أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يستقبل وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا
منطقة مكة المكرمة
سهير البابلي: بنتي الصغيرة سبب لبسي الحجاب (فيديو)

سهير البابلي: بنتي الصغيرة سبب لبسي الحجاب (فيديو)

أبرز المواد
ماذا رددت الفنانة المصرية سهيرة البابلي في اللحظات الأخيرة قبل رحيلها؟

ماذا رددت الفنانة المصرية سهيرة البابلي في اللحظات الأخيرة قبل رحيلها؟

أبرز المواد
واقعة غريبة.. شخص يقضي ليلة كاملة في المشرحة وهو على قيد الحياة

واقعة غريبة.. شخص يقضي ليلة كاملة في المشرحة وهو على قيد الحياة

أبرز المواد
رئيس وزراء السودان يعود لمباشرة مهامه في مبنى الحكومة

رئيس وزراء السودان يعود لمباشرة مهامه في مبنى الحكومة

أبرز المواد

سهير البابلي: بنتي الصغيرة سبب لبسي الحجاب (فيديو)

سهير البابلي: بنتي الصغيرة سبب لبسي الحجاب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071542

قالت الفنانة سهير البابلي، إن سبب ارتدائها الحجاب جاء بعدما رأت ابنتها الصغيرة في السن ترتديه في سن مبكر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بعد الإعلان عن وفاتها، قالت فيه: “ارتديت الحجاب لاني خوفت بعد ما رأيت نجلتي الصغيرة ترتديه من قبلي، فاتحرجت من نفسي وقتها”.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سهير البابلي، مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

والفنانة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: “مدرسة المشاغبين”، و”شمشون وجليلة”، و”سليمان الحلبي”، و”نرجس”، و”ريا وسكينة”، و”على الرصيف”، و”نص أنا ونص أنت”، و”الدخول بالملابس الرسمية”، و”عطية الإرهابية”، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها “عش المجانين”، و”بكيزة وزغلول”، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم “ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط”، وغيرها.

Advertisements

روابط ذات صلة

ماذا رددت الفنانة المصرية سهيرة البابلي في اللحظات الأخيرة قبل رحيلها؟

ماذا رددت الفنانة المصرية سهيرة البابلي في اللحظات الأخيرة قبل رحيلها؟
وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض
اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير: ابتعدوا عن هذه الإعلانات والأنشطة

اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير: ابتعدوا عن هذه الإعلانات والأنشطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*