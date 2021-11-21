احدث الأخبار

الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية
أبرز المواد
 “كان يقرأ القرآن قبل صعوده للمسرح”.. نجل الفنان محمد العلي يروي مواقف غريبة في حياته الفنية (فيديو)
أبرز المواد
 وكيل “الصحة” يوضح سبب الزيادة المتوقعة لحالات الإنفلونزا الموسمية
أبرز المواد
 توجيهان من وزير الشؤون الإسلامية للخطباء بجميع جوامع المملكة 
أبرز المواد
 الدوري السعودي الإلكتروني ينهي خامس بطولاته
أبرز المواد
 “تحولت إلى رماد”… صاحب السيارة السياحية المحروقة في الريث يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف موعد انتهاء الحالة المطرية بمناطق المملكة
أبرز المواد
 الزعاق: سنعيش أبرد أيام السنة في هذا التوقيت (فيديو)
أبرز المواد
 مسؤول بالموارد البشرية يكشف عن برامج دعم الأسر في نظام الضمان الاجتماعي المطور (فيديو)
أبرز المواد
 دراسة بريطانية تدق ناقوس الخطر: هذا المكمل الغذائي الشهير يسبب السرطان
أبرز المواد
 صحة الرياض: نقل مركز اللقاحات من مركز المعارض إلى مقر جامعة الملك سعود
أبرز المواد
 إعلان على مواقع التواصل لمنتج يقوي المناعة كاد ينهي حياة سيدة.. “أصابها بغيبوبة وفشل كلوي”
أبرز المواد
الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية

الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية

أبرز المواد
“كان يقرأ القرآن قبل صعوده للمسرح”.. نجل الفنان محمد العلي يروي مواقف غريبة في حياته الفنية (فيديو)

“كان يقرأ القرآن قبل صعوده للمسرح”.. نجل الفنان محمد العلي يروي مواقف غريبة في حياته الفنية (فيديو)

أبرز المواد
وكيل “الصحة” يوضح سبب الزيادة المتوقعة لحالات الإنفلونزا الموسمية

وكيل “الصحة” يوضح سبب الزيادة المتوقعة لحالات الإنفلونزا الموسمية

أبرز المواد
توجيهان من وزير الشؤون الإسلامية للخطباء بجميع جوامع المملكة 

توجيهان من وزير الشؤون الإسلامية للخطباء بجميع جوامع المملكة 

أبرز المواد

الزعاق: سنعيش أبرد أيام السنة في هذا التوقيت (فيديو)

الزعاق: سنعيش أبرد أيام السنة في هذا التوقيت (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071563

قال خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق، إن البرودة تنقسم إلى نوعين برودة مقاسة وهي التي تقسيها الأجهزة وبرودة محسوسة، وتلك التي تحسسها باجسامنا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج “تقويم” على قناة “العربية”، اليوم الأحد: “بقي ثلاثة عشر يوماً وينتهي الوسم، وتبدأ المربعانية، وهي موسم بداية البرد الفعلي، فأولها برد معتدل ورطب، وآخر نجومها مع بداية الشبط هو البرد الأقسى بالسنة”.

وحذر “الزعاق” من أن العام الحالي سيكون الشتاء قارس، قائلا: “يعني بعد 30 يوماً سنعيش أبرد أيام السنة وهو موسم برد الأزيرق والذي سمي بهذا لأن الأجساد تزرق من شدته”.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية

الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية
غدا.. أطول خسوف للقمر في القرن الحالي.. هل يُشاهد بالمملكة؟ (فيديو)

غدا.. أطول خسوف للقمر في القرن الحالي.. هل يُشاهد بالمملكة؟ (فيديو)
“الزعاق” يوضح تأثيرات سحب الرباب على مناطق المملكة (فيديو)  

“الزعاق” يوضح تأثيرات سحب الرباب على مناطق المملكة (فيديو)  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*