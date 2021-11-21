الزعاق: سنعيش أبرد أيام السنة في هذا التوقيت (فيديو)

قال خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق، إن البرودة تنقسم إلى نوعين برودة مقاسة وهي التي تقسيها الأجهزة وبرودة محسوسة، وتلك التي تحسسها باجسامنا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج “تقويم” على قناة “العربية”، اليوم الأحد: “بقي ثلاثة عشر يوماً وينتهي الوسم، وتبدأ المربعانية، وهي موسم بداية البرد الفعلي، فأولها برد معتدل ورطب، وآخر نجومها مع بداية الشبط هو البرد الأقسى بالسنة”.

وحذر “الزعاق” من أن العام الحالي سيكون الشتاء قارس، قائلا: “يعني بعد 30 يوماً سنعيش أبرد أيام السنة وهو موسم برد الأزيرق والذي سمي بهذا لأن الأجساد تزرق من شدته”.

بقي ثلاثة عشر يوماً وينتهي الوسم:

وتبدأ المربعانية ، وهي موسم بداية البرد الفعلي

فأولها برد معتدل ورطب

وآخر نجومها مع بداية الشبط هو البرد الأقسى بالسنة

يعني بعد 30 يوماً سنعيش أبرد أيام السنة وهو موسم برد الأزيرق والذي سمي بهذا لأن الأجساد تزرق من شدته

pic.twitter.com/A2SMOoALfF — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 21, 2021