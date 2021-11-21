“تحولت إلى رماد”… صاحب السيارة السياحية المحروقة في الريث يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

عبر المواطن راعي بن يحيى الريثي، عن حزنه الشديد بعد حادث حرق سيارته السياحية من قبل مجهولين في محافظة الريث.

وقال “الريثي” خلال لقاء له مع قناة “الإخبارية”، إن ما يقارب حوالي 12 أو 13 عاماً كانت ترى هذه السيارة في جبال الريث والمواقع السياحية مزخرفة بالزهور والأعلام، وقبل يوم أصبحت رماداً، متابعا: “الموقف ألمني.. هذا مؤلم جداً، ولا أقدر أعبر الألم اللي في قلبي بسبب هذه السيارة”.

بعد تقرير #الإخبارية .. مجهولون يحرقون سيارة سياحية خاصة لمواطن في محافظة الريث والمواطن: الموقف آلمني جدا .. ولا أستطيع التعبير من شدة الحزن#نشرة_النهار https://t.co/zSCd9uvCKs pic.twitter.com/yN2NcCJBhh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2021

وكانت شرطة منطقة جازان تمكنت من ضبط 5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة الريث وأحرقوها، وذلك بعد ساعات من نشر قناة “الإخبارية” تقريرًا مصورًا عن السيارة السياحية.