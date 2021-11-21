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“تحولت إلى رماد”… صاحب السيارة السياحية المحروقة في الريث يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

“تحولت إلى رماد”… صاحب السيارة السياحية المحروقة في الريث يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071571

عبر المواطن راعي بن يحيى الريثي، عن حزنه الشديد بعد حادث حرق سيارته السياحية من قبل مجهولين في محافظة الريث.

وقال “الريثي” خلال لقاء له مع قناة “الإخبارية”، إن ما يقارب حوالي 12 أو 13 عاماً كانت ترى هذه السيارة في جبال الريث والمواقع السياحية مزخرفة بالزهور والأعلام، وقبل يوم أصبحت رماداً، متابعا: “الموقف ألمني.. هذا مؤلم جداً، ولا أقدر أعبر الألم اللي في قلبي بسبب هذه السيارة”.

وكانت شرطة منطقة جازان تمكنت من ضبط 5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة الريث وأحرقوها، وذلك بعد ساعات من نشر قناة “الإخبارية” تقريرًا مصورًا عن السيارة السياحية.

 

 

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