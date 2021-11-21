“الأرصاد” تكشف موعد انتهاء الحالة المطرية بمناطق المملكة

محررو المناطق

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن الحالة المطرية ستتواصل بمناطق المملكة حتى يوم غدٍ الإثنين.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية، بحيث يشمل ذلك حزم الجلاميد، وطريف، وعرعر حتى الساعة 11 مساءً.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية وتكوّن سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، وذلك على 4 مناطق بالمملكة.