احدث الأخبار

وزير الطاقة: ولي العهد اهتم ببرنامج استدامة الطلب على البترول
أبرز المواد
 إتاحة خدمة تسجيل المساحات “سبيسس” على “تويتر”
أبرز المواد
 الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية
أبرز المواد
 “كان يقرأ القرآن قبل صعوده للمسرح”.. نجل الفنان محمد العلي يروي مواقف غريبة في حياته الفنية (فيديو)
أبرز المواد
 وكيل “الصحة” يوضح سبب الزيادة المتوقعة لحالات الإنفلونزا الموسمية
أبرز المواد
 توجيهان من وزير الشؤون الإسلامية للخطباء بجميع جوامع المملكة 
أبرز المواد
 الدوري السعودي الإلكتروني ينهي خامس بطولاته
أبرز المواد
 “تحولت إلى رماد”… صاحب السيارة السياحية المحروقة في الريث يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف موعد انتهاء الحالة المطرية بمناطق المملكة
أبرز المواد
 الزعاق: سنعيش أبرد أيام السنة في هذا التوقيت (فيديو)
أبرز المواد
 مسؤول بالموارد البشرية يكشف عن برامج دعم الأسر في نظام الضمان الاجتماعي المطور (فيديو)
أبرز المواد
 دراسة بريطانية تدق ناقوس الخطر: هذا المكمل الغذائي الشهير يسبب السرطان
أبرز المواد
وزير الطاقة: ولي العهد اهتم ببرنامج استدامة الطلب على البترول

وزير الطاقة: ولي العهد اهتم ببرنامج استدامة الطلب على البترول

أبرز المواد
إتاحة خدمة تسجيل المساحات “سبيسس” على “تويتر”

إتاحة خدمة تسجيل المساحات “سبيسس” على “تويتر”

أبرز المواد
الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية

الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية

أبرز المواد
“كان يقرأ القرآن قبل صعوده للمسرح”.. نجل الفنان محمد العلي يروي مواقف غريبة في حياته الفنية (فيديو)

“كان يقرأ القرآن قبل صعوده للمسرح”.. نجل الفنان محمد العلي يروي مواقف غريبة في حياته الفنية (فيديو)

أبرز المواد

“الأرصاد” تكشف موعد انتهاء الحالة المطرية بمناطق المملكة

“الأرصاد” تكشف موعد انتهاء الحالة المطرية بمناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1071573
محررو المناطق

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن الحالة المطرية ستتواصل بمناطق المملكة حتى يوم غدٍ الإثنين.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية، بحيث يشمل ذلك حزم الجلاميد، وطريف، وعرعر حتى الساعة 11 مساءً.

 

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية وتكوّن سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، وذلك على 4 مناطق بالمملكة.

Advertisements

روابط ذات صلة

‏تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على الحدود الشمالية

‏تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على الحدود الشمالية
شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على محافظة القريات

شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على محافظة القريات
“مركز الأرصاد” يحذر من أمطار وسحب رعدية على 4 مناطق بالمملكة

“مركز الأرصاد” يحذر من أمطار وسحب رعدية على 4 مناطق بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*