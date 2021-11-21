“كان يقرأ القرآن قبل صعوده للمسرح”.. نجل الفنان محمد العلي يروي مواقف غريبة في حياته الفنية (فيديو)

قال فهد العلي، نجل الفنان الراحل “محمد العلي”، إن والده كان دائما ما يقف عونًا لزملائه الممثلين والممثلات أثناء تصوير المشاهد المختلفة، وكان دائما ما يؤدي معهم التدريب على المشاهد.

وقال “العلي” خلال حديثه لبرنامجد “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” تعليقا على إنشاء مسرح لتخليد اسم الفنان الراحل محمد العلي في موسم الرياض: “والدي كان مثل الأب الروحي، دائما ما يعطي نصائح لزملائه، لانه عاش طيلة عمره يعيش على هاجس الفن ويحبه كثيرًا”.

وتابع: “والدي كان يهتم بإخراج الكوادر، وعلى الرغم من شخصيته القوية في المنزل إلا أنه كان على المسرح مختلف، فكان المسرح له هيبة، ودائما ما كان يقرأ القرآن قبل صعوده للمسرح”.

بعد إنشاء مسرح لتخليد اسمه في #موسم_الرياض..

أبناء الفنان الراحل "محمد العلي" يتحدثون عن كيف كانت علاقة والدهم بزملائه الفنانين، واهتمامه باكتشاف المواهب والكوادر الفنية السعودية #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wWT6OyLkIe — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 21, 2021