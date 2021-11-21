وكيل “الصحة” يوضح سبب الزيادة المتوقعة لحالات الإنفلونزا الموسمية

محررو المناطق

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، أن الاحترازات لا تضعف المناعة، مشيرًا إلى أن كل شتاء يُصاب ١٠٪ من المجتمع بالإنفلونزا.

وأوضح عسيري، أن الغالبية تتعافى ويبقى لديهم أجسام مضادة توفر حماية جزئية من مضاعفات الإنفلونزا في الشتاء الذي يليه.

ونوه إلى أن الشتاء الماضي الإنفلونزا اختفت تقريبًا جراء احترازات كوفيد، وبالتالي هناك توقع بأن يكون مستوى الأجسام المضادة هذا الشتاء في أفراد المجتمع أقل من المعتاد مما يعرض نسبة أكبر من الناس لمضاعفات الإنفلونزا.