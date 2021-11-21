الدوري السعودي الإلكتروني ينهي خامس بطولاته

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إنتهت بالأمس مجريات البطولة الخامسة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني و المقامة لرياضة Overwatch الإلكترونية و التي تنافس فيها العديد من كبار الأندية ، وتلاقى في النهائي عملاقي الأندية الإلكترونية نادي 01ESPORTS و نادي Falcons Esports الذين وصلوا إلى النهائي بالنقاط الكاملة ، وانتهت البطولة بفوز 01Esports ضد غريمه التقليدي Falcons Esports بنتيجة 3/2 و قد حصل جائزة أفضل لاعب Quartz من نادي 01Esports .

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي بها 01SPORTS و Falcons Esports في نهائي رياضة Overwatch الإلكترونية فقد التقوا في النسخة الأولى من الدوري السعودي الإلكتروني 2021 وقد وصلوا إلى النهائي الماضي بسجل خالي من الخسائر وإبتدأت المباراة النهائي بتقدم فريق 01ESPORTS بنتيجة 2/0 لكن يدم تقدمه طويلاً إلى أن حسم فريق Falcons Esports الفوز بنتيجة 3/2 ليخطف لقب البطولة .

وقد صرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذ تركي بن مشاري الفوزان : سعيدون بوتيرة الحماس في الدوري السعودي الإلكتروني وكذلك السعادة التي نراها على محيا الجماهير المتوافدة لمقر قمة المنافسة السعودية .

وأضاف : هذه البطولة الخامسة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني و الجماهير ما زالت تتهافت على الحضور و المشاهدة وهذا يدل على قوة الرياضات الإلكترونية لدينا في المملكة وكذلك قوة جمهورها وأن بطولات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مستدامة ومستمرة لأجلٍ غير مسمى .

وقد عبر اللاعب Quartz الحائز على جائزة أفضل لاعب في بطولة Overwatch في الدوري السعودي الإلكتروني قائلًا : المنافسة كانت قويّة، وحصلنا على اللقب بالعمل الجماعي كفريق واحد وثقتنا بأنفسنا، وفي كأس أبطال الدوري السعودي الالكتروني مصرين على تحقيق اللقب مرة أخرى ، وحصولي على لقب أفضل لاعب كان نظير دعم زملائي اللاعبين في الفريق.

وستنطلق الأسبوع القادم مجريات بطولة دوري أبطال الدوري السعودي الإلكتروني والتي تجمع أبطال النسخة الأولى بأبطال النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني 2021 لتحديد بطل العام في كل رياضة إلكترونية.