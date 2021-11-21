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توجيهان من وزير الشؤون الإسلامية للخطباء بجميع جوامع المملكة 

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توجيهان من وزير الشؤون الإسلامية للخطباء بجميع جوامع المملكة 

توجيهان من وزير الشؤون الإسلامية للخطباء بجميع جوامع المملكة 
http://almnatiq.net/?p=1071599

وجـه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بحث المصلين على فضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية ، والتنويه بدور منصة ” إحسان ” في إيصال التبرعات إلى محتاجيها بأمان وشفافية، ودور خدمة “تيسرت” في المنصة في التيسير عن المعسرين وقضاء الدين عن المدينين بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك في تعميم أصدره معاليه اليوم الأحد الموافق 16/4/1443هـ لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتوكيد على منسوبي المساجد بأن يكون هذا الموضوع من ضمن موضوعات خطبهم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة للحث على الصدقة وبيان فضلها وعظم الأجر المترتب عليها ولما فيها من تفريج للمحتاجين والمعسرين وقضاء الدين عن المدينين وكل ما يلامس حاجة المجتمع من النصح والتوجيه والإرشاد.

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