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الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية

الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية

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الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية

الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية
http://almnatiq.net/?p=1071604
محررو المناطق

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية، كما أن قساوة برد المناطق الوسطى والشرقية المحسوس يكون بالشبط.

 

ولفت إلى أن المناطق الساحلية الغربية والتهامية تكسر الرطوبة حدة بردها المحسوس، كما يتحكم عامل الارتفاع بالبرد المحسوس بالمرتفعات الحنوبية.

 

 

ونوه إلى أن البرودة تنقسم إلى نوعين برودة مقاسة وهي التي تقسيها الأجهزة وبرودة محسوسة، وتلك التي تحسسها باجسامنا.

 

وأضاف خلال تقديمه برنامج “تقويم” على قناة “العربية”، اليوم الأحد: “بقي ثلاثة عشر يوماً وينتهي الوسم، وتبدأ المربعانية، وهي موسم بداية البرد الفعلي، فأولها برد معتدل ورطب، وآخر نجومها مع بداية الشبط هو البرد الأقسى بالسنة”.

 

 

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