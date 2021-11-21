الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية

محررو المناطق

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية، كما أن قساوة برد المناطق الوسطى والشرقية المحسوس يكون بالشبط.

ولفت إلى أن المناطق الساحلية الغربية والتهامية تكسر الرطوبة حدة بردها المحسوس، كما يتحكم عامل الارتفاع بالبرد المحسوس بالمرتفعات الحنوبية.

المناطق الشمالية:

بردها المحسوس قاسي بالمربعانية

والمناطق الوسطى والشرقية:

قساوة بردها المحسوس بالشبط

والمناطق الساحلية الغربية والتهامية :

تكسر الرطوبة حدة بردها المحسوس

والمرتفعات الحنوبية :

يتحكم عامل الارتفاع بالبرد المحسوس

pic.twitter.com/A2SMOoALfF — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 21, 2021

ونوه إلى أن البرودة تنقسم إلى نوعين برودة مقاسة وهي التي تقسيها الأجهزة وبرودة محسوسة، وتلك التي تحسسها باجسامنا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج “تقويم” على قناة “العربية”، اليوم الأحد: “بقي ثلاثة عشر يوماً وينتهي الوسم، وتبدأ المربعانية، وهي موسم بداية البرد الفعلي، فأولها برد معتدل ورطب، وآخر نجومها مع بداية الشبط هو البرد الأقسى بالسنة”.