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وزير الطاقة: ولي العهد اهتم ببرنامج استدامة الطلب على البترول

وزير الطاقة: ولي العهد اهتم ببرنامج استدامة الطلب على البترول

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وزير الطاقة: ولي العهد اهتم ببرنامج استدامة الطلب على البترول

وزير الطاقة: ولي العهد اهتم ببرنامج استدامة الطلب على البترول
http://almnatiq.net/?p=1071609
محررو المناطق

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرنامج استدامة الطلب على البترول.

 

وشدد على أن برنامج “استدامة الطلب على البترول” سيعزز تنمية الطلب على النفط والغاز وإيجاد استخدامات إضافية للمنتجات الهيدروكربونية.

 

جاء ذلك لدى توقيع وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول، مذكرة تفاهم بين البرنامج وشركة ناشيونال أويل ويل فاركو، لتحفيز صناعة الغاز والبترول عالمًيا ودعم التعاون فيها، من خلال رفع الوعي بالمنتجات القائمة على البوليمر.

 

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