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متحدث الأمن البيئي يكشف تفاصيل التعامل مع “ظبي فلودير” طليق بأحد أحياء الرياض

متحدث الأمن البيئي يكشف تفاصيل التعامل مع “ظبي فلودير” طليق بأحد أحياء الرياض
http://almnatiq.net/?p=1071610

كشف المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأحد، عن تفاصيل التعامل مع بلاغ حول وجود كائن فطري “ظبي فلودير” طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.

وقال المتحدث إن القوات الخاصة باشرت بلاغًا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن وجود كائن فطري “ظبي فلودير”. طليق في أحد أحياء مدينة الرياض، مؤكدًا مباشرة البلاغ والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وأشاد المالكي بدور المواطنين والمقيمين ومبادرتهم بالإبلاغ عن مخالفي نظام البيئة أو في حالة مشاهدة كائنات فطرية قد تتعرض للتهديد على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

وشدد على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو محاولة ذلك أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية.

 

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